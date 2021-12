Ghiaccio e possibile neve a Roma | il Sindaco Gualtieri firma l’ordinanza | gli interventi previsti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021). Il rischio c’è. La Capitale potrebbe andare incontro a forti gelate,e bruschi cambi di temperatura improvvisi a partire dai prossimi giorni. Roberto, proprio nelle ultime ore, hatodando così seguito al piano redatto dalla Protezione Civile per affrontare la situazione. Allora, per evitare il peggio, alcune manovre saranno messe in atto preventivamente, come ad esempio mantenere i marciapiedi puliti in caso die dare attenzione ai senzatetto, coloro che rischiano di più durante le gelate rimanendo all’aperto. Soprattutto di notte. Bisogna prevenire, anziché curare. E’ sempre la miglior maniera per affrontare i problemi. E, soprattuto, la prevenzione è anche meno dispendiosa della cura in sé. Il ...