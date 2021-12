Si esce sconfitti, ma non si perde (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era il 28 Gennaio del 2021 quando, tra lo stupore di molti, i Pretty Deadly hanno sconfitto Mark Andrews e Flash Morgan Webster, Oliver Carter e Ashton Smith e i The Hunt in un fatal 4 way per le cinture di coppia detenute ben saldamente dai Gallus. E scommetto che chiunque, guardando quel risultato, abbia pensato che nulla sarebbe cambiato: che gli scozzesi sarebbero rimasti campioni. Eppure, quello che ci sembrava impossibile fino a qualche tempo prima è successo: i Pretty Deadly il 25 Febbraio li hanno sconfitti, divenendo loro stessi possessori di quelle cinture. Da allora è stato tutto in salita: il dover cominciare gli altri atleti e i fan dello show che anche loro meritavano rispetto e che quella vittoria di fine febbraio non era stata semplice fortuna, anzi, tra qualche ring attire meno sobrio di altri i Pretty Deadly sono riusciti in un’impresa ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era il 28 Gennaio del 2021 quando, tra lo stupore di molti, i Pretty Deadly hanno sconfitto Mark Andrews e Flash Morgan Webster, Oliver Carter e Ashton Smith e i The Hunt in un fatal 4 way per le cinture di coppia detenute ben saldamente dai Gallus. E scommetto che chiunque, guardando quel risultato, abbia pensato che nulla sarebbe cambiato: che gli scozzesi sarebbero rimasti campioni. Eppure, quello che ci sembrava impossibile fino a qualche tempo prima è successo: i Pretty Deadly il 25 Febbraio li hanno, divenendo loro stessi possessori di quelle cinture. Da allora è stato tutto in salita: il dover cominciare gli altri atleti e i fan dello show che anche loro meritavano rispetto e che quella vittoria di fine febbraio non era stata semplice fortuna, anzi, tra qualche ring attire meno sobrio di altri i Pretty Deadly sono riusciti in un’impresa ...

