"Non si può permettere una commessa?". Clamoroso, Giorgio Armani pizzicato così | Guarda (Di lunedì 13 dicembre 2021) Strano, ma vero. Uno "strano ma vero" rilanciato in uno dei consueti "flash" su Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino che riceve e pubblica una foto che, oggettivamente, ha del Clamoroso. Il protagonista? Niente meno che Giorgio Armani. E dunque nell'immagine ecco il re della moda, italiana e non solo, mentre si prende la briga di sistemare la vetrina, allestendo i manichini. Il tutto nel suo emporio in via Montenapoleone a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, insomma nella sede "regina" del suo impero. Come detto in premessa, strano, ma vero. E Dagospia condisce il flash con i consueti toni ironici. Nel titolo, infatti si legge: "Flash! Armani tuttofare! Ecco Re Giorgio nel suo negozio di via Montenapoleone, a Milano, mentre allestisce la vetrina e veste i manichini. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Strano, ma vero. Uno "strano ma vero" rilanciato in uno dei consueti "flash" su Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino che riceve e pubblica una foto che, oggettivamente, ha del. Il protagonista? Niente meno che. E dunque nell'immagine ecco il re della moda, italiana e non solo, mentre si prende la briga di sistemare la vetrina, allestendo i manichini. Il tutto nel suo emporio in via Montenapoleone a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, insomma nella sede "regina" del suo impero. Come detto in premessa, strano, ma vero. E Dagospia condisce il flash con i consueti toni ironici. Nel titolo, infatti si legge: "Flash!tuttofare! Ecco Renel suo negozio di via Montenapoleone, a Milano, mentre allestisce la vetrina e veste i manichini. ...

Advertising

elio_vito : I diritti civili sono anche diritti sociali, sono sempre lotta di classe. Come in passato per il divorzio e l'abort… - RobertoBurioni : Tanto più l'efficacia di un vaccino è lontana dal 100%, tanto più è importante che tutti si vaccinino per limitare… - fattoquotidiano : GLI SFOGHI DI B. Pier Ferdinando Casini? “Un voltagabbana”. E Maria Elisabetta Alberti Casellati? “Un’ingrata” che… - MOOVNXHILD : io non capisco come facciate a cancellare le persone con una facilità tale da farmi paura, yoongi ha sbagliato e po… - Dreamcast86 : Il vero amore può nascondersi, confondersi. Ma non può perdersi mai. -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Serata di beneficenza 'Insieme per le donne', 4mila euro raccolti La solidarietà fa bene non solo a chi viene aiutato, ma a chi dà. La mia testimonianza è una goccia ... Ogni iniziativa, ogni gesto, può essere importante per dare loro forza per poter rinascere e ...

Juve, il Villarreal sorride: 'Il City era più forte' "Non si può negare che il City venendo da una finale sarebbe stata una squadra più pericolosa, Guardiola ci conosce meglio. La Juventus non sta attraversando un buon momento, ma è una grande squadra e ...

Stupro, le vittime “colpevoli” e l’illusione che a noi “non può succedere” Corriere della Sera La solidarietà fa benesolo a chi viene aiutato, ma a chi dà. La mia testimonianza è una goccia ... Ogni iniziativa, ogni gesto,essere importante per dare loro forza per poter rinascere e ...sinegare che il City venendo da una finale sarebbe stata una squadra più pericolosa, Guardiola ci conosce meglio. La Juventussta attraversando un buon momento, ma è una grande squadra e ...