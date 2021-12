Manila Nazzaro parla con i suoi e pensa di lasciare il Grande Fratello VIP 6 | la decisione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarà una serata di grandi emozioni per i concorrenti delVIP 6 visto che oggi dovranno decidere se continuare a giocare ola casa. Il 13 dicembre 2021 giornata decisiva per i vipponi chiamati a prendere una. Ieri, dopo aver ricevuto alcuni messaggi da parte dei familiari, tutti i concorrenti entrati a settembre nella casa, hanno avuto modo dire con i loro parenti per confrontarsi e arrivare poi a prendere una. Anche, che era molto indecisa sul da farsi, dopo le chiamate fatte, sembra aver preso ladefinitiva. In un primo momentoaveva spiegato aiamici: “Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei ...