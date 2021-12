Gli ultimi concerti dei Litfiba nel 2022 prima dell’addio: tutte le date de L’Ultimo Girone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 2022 sarà l’anno degli ultimi concerti dei Litfiba prima della chiusura della storia della band fiorentina. L’annuncio è stato dato stamattina da Piero Pelù e Federico “Ghigo” Renzulli in conferenza stampa per celebrare il quarantennale della band e annunciare L’Ultimo Girone che, come dice la parola stessa, sarà il tour finale. L’Ultimo Girone Con L’Ultimo Girone i Litfiba salutano per sempre il loro pubblico, e per farlo – come dichiarano i due artisti – porteranno sul palco uno show che includerà almeno 60 canzoni in scaletta. “Sarà tutta la nostra storia”, dichiara Piero Pelù con gioia. Sui social dei Litfiba, in effetti, qualche giorno fa era comparso un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilsarà l’anno deglideidella chiusura della storia della band fiorentina. L’annuncio è stato dato stamattina da Piero Pelù e Federico “Ghigo” Renzulli in conferenza stampa per celebrare il quarantennale della band e annunciareche, come dice la parola stessa, sarà il tour finale.Consalutano per sempre il loro pubblico, e per farlo – come dichiarano i due artisti – porteranno sul palco uno show che includerà almeno 60 canzoni in scaletta. “Sarà tutta la nostra storia”, dichiara Piero Pelù con gioia. Sui social dei, in effetti, qualche giorno fa era comparso un ...

