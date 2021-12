Contagi in carcere, Uspp: “Green pass per avvocati e familiari” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Troviamo assolutamente assurdo che l’obbligo vaccinale non sia stato disposto per i detenuti, come anche assurdo appare che siano esentati dal ‘Green pass’ avvocati e familiari dei carcerati che si recano in carcere per i colloqui“. Così, in una nota, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale campano dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, commentano il cluster covid-19 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), che conta, al momento, oltre 60 Contagiati. “Siamo in piena ‘quarta ondata’ e, – continuano i due sindacalisti – in assenza di questi due semplici provvedimenti, si rischia che situazioni analoghe possano verificarsi in altre strutture penitenziarie dove ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Troviamo assolutamente assurdo che l’obbligo vaccinale non sia stato disposto per i detenuti, come anche assurdo appare che siano esentati dal ‘dei carcerati che si recano inper i colloqui“. Così, in una nota, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale campano dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, commentano il cluster covid-19 neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta), che conta, al momento, oltre 60ati. “Siamo in piena ‘quarta ondata’ e, – continuano i due sindacalisti – in assenza di questi due semplici provvedimenti, si rischia che situazioni analoghe possano verificarsi in altre strutture penitenziarie dove ...

Advertising

GSpelunca : Studio su infezioni Covid in carcere, ulteriori conferme del fatto che i vaccini non hanno nessun ruolo nel fermare… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Sovraffollamento e contagi, carcere più duro a causa del Covid: il garante dei detenuti chiede un intervento - messveneto : Sovraffollamento e contagi, carcere più duro a causa del Covid: il garante dei detenuti chiede un intervento - gaiavigo2506 : #PatrickZaki è la luce nelle notizie nel telegiornale che non fa che dare notizie di omicidi, contagi e manifestazi… - LaMalErbaEKamez : RT @frontiere_zero: Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, focolaio di contagi, lamentano la mancanza di celle di isolamento e iniziano a… -