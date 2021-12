Svelata la truffa verde. Soltanto l'1 per cento delle tasse buoniste usato per l'ambiente (Di domenica 12 dicembre 2021) Degli oltre 58 miliardi del gettito fiscale "green", meno di 550 milioni sono destinati alle politiche ecologiche. Tutto il resto va a finanziare anche attività inquinanti Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Degli oltre 58 miliardi del gettito fiscale "green", meno di 550 milioni sono destinati alle politiche ecologiche. Tutto il resto va a finanziare anche attività inquinanti

Advertising

Liguglia : Nella prossima puntata di #Report verrà svelata una truffa amorosa ai danni di Michelangelo Albertazzi. Il ragazzo… - infoitinterno : Svelata l'identità dell'uomo dal braccio in silicone: è un dentista no vax di 57 anni denunciato per truffa -