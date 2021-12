Mediterraneo, la Siria è ancora un problema. Ecco perché (Di domenica 12 dicembre 2021) Quando pochi giorni fa dei container sono esplosi al porto di Latakia, in Siria, è diventato ancora più evidente che un altro dei fronti del Mediterraneo, quello Siriano, è ancora attivissimo e con lui le sue tensioni. Quelle esplosioni erano con ogni probabilità legate a un raid israeliano, che per la prima volta si sono spinti a colpire il molo assadista sul Mediterraneo orientale. I raid invece sono una costante che va avanti dal 2013 e sono il modo con cui Gerusalemme cerca di rendere più complicato il passaggio di armi da parte dei Pasdaran alle milizie sciite collegate (la libanese Hezbollah e la galassia irachena) che forniscono assistenza al rais Bashar el Assad. Le operazioni israeliane come è noto si legano a un convincimento: prima o poi le armi che gli iraniani forniscono ... Leggi su formiche (Di domenica 12 dicembre 2021) Quando pochi giorni fa dei container sono esplosi al porto di Latakia, in, è diventatopiù evidente che un altro dei fronti del, quellono, èattivissimo e con lui le sue tensioni. Quelle esplosioni erano con ogni probabilità legate a un raid israeliano, che per la prima volta si sono spinti a colpire il molo assadista sulorientale. I raid invece sono una costante che va avanti dal 2013 e sono il modo con cui Gerusalemme cerca di rendere più complicato il passaggio di armi da parte dei Pasdaran alle milizie sciite collegate (la libanese Hezbollah e la galassia irachena) che forniscono assistenza al rais Bashar el Assad. Le operazioni israeliane come è noto si legano a un convincimento: prima o poi le armi che gli iraniani forniscono ...

