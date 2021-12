LIVE – F1, GP Abu Dhabi 2021: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 11 dicembre 2021) Comincia un sabato di grande importanza nel deserto di Yas Marina. Il Gran Premio di Abu Dhabi entra sempre più nel vivo con i team pronti a tuffarsi nell’ultima sessione di prove libere. Le free practice 3 prenderanno il via alle ore 11:00 italiane con un’altra ora dedicata alle simulazioni di qualifica e di passo gara in vista delle fasi clou del weekend. Sportface seguirà le FP3 con aggiornamenti in tempo reale attraverso il LIVE testuale. LIVE prove libere 3 AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 Hamilton Verstappen Perez Bottas Giovinazzi 11.24 Sesto tempo per Leclerc, decimo per Sainz. 11.23 Verstappen sta simulando il passo gara, da capire quale sia la reale strategia. Strano vedere long run in ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Comincia un sabato di grande importanza nel deserto di Yas Marina. Il Gran Premio di Abuentra sempre più nel vivo con i team pronti a tuffarsi nell’ultima sessione di. Le free practice 3 prenderanno il via alle ore 11:00 italiane con un’altra ora dedicata alle simulazioni di qualifica e di passo gara in vista delle fasi clou del weekend. Sportface seguirà le FP3 con aggiornamenti in tempo reale attraverso iltestuale.3 AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 Hamilton Verstappen Perez Bottas Giovinazzi 11.24 Sesto tempo per Leclerc, decimo per Sainz. 11.23 Verstappen sta simulando il passo gara, da capire quale sia la reale strategia. Strano vedere long run in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA: cominciano le FP3 subito sfida Verstappen-Hamilton sul giro secco! - #Dhabi… - SkySportF1 : ?? Pista lenta, gira solo Max (-50' #FP3) ? Prove con gomma gialla per la Red Bull IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? ORA SI FA DANNATAMENTE SUL SERIO ?? SEMAFORO VERDE SULLE #FP3 IL LIVE ? - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Abu Dhabi LIVE: a breve le FP3 di Yas Marina. Hamilton e Verstappen provano la qualifica - #DIRETTA… - realferrarista : RT @FormulaPassion: Tutto pronto per le PL3 di #AbuDhabiGP, seguile con noi in diretta -