Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all’Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d’epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all’accaparramento dei posti: oltre 4.000 le iscrizioni alla data di ieri. “La prima tranche di iscrizioni standard ‘solo L’Eroica’ era di 4000 iscrizioni e sono state raggiunte subito -dice all’Adnkronos il responsabile della comunicazione, Livio Iacovella-. Poi a gennaio partiranno le iscrizioni in abbinamento con altri eventi. Di sicuro supereremo gli 8000 come sempre”. “Un successo travolgente – dice Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, responsabile dell’organizzazione – l’affetto che il popolo dell’Eroica mostra verso l’evento è ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Aperte il 9 dicembre, leall’, la 25ma edizione della gara delle bici d’epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all’accaparramento dei posti: oltre 4.000 lealla data di ieri. “La prima tranche distandard ‘solo L’’ era di 4000e sono statesubito -dice all’Adnkronos il responsabile della comunicazione, Livio Iacovella-. Poi a gennaio partiranno lein abbinamento con altri eventi. Di sicuro supereremo gli 8000 come sempre”. “Un successo travolgente – dice Franco Rossi, presidente diItalia, responsabile dell’organizzazione – l’affetto che il popolo dell’mostra verso l’evento è ...

Advertising

telodogratis : L’Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni - TV7Benevento : L'Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni... - fisco24_info : Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni: A ottobre prossimo la venticinquesima edizione della gara… - StraNotizie : Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni - italiaserait : Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Eroica 2022 L'Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all'Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d'epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all'accaparramento dei posti: oltre 4.000 le iscrizioni alla data di ieri. "La ...

Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all'Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d'epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all'accaparramento dei posti: oltre 4.000 le iscrizioni alla data di ieri. "La ...

Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni Adnkronos L’Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all’Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d’epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all’accapa ...

Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni A ottobre prossimo la venticinquesima edizione della gara su bici d'epoca e strade biancheRoma, 11 dic. Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all'Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d'ep ...

Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all', la 25ma edizione della gara delle bici d'epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all'accaparramento dei posti: oltre 4.000 le iscrizioni alla data di ieri. "La ...Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all', la 25ma edizione della gara delle bici d'epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all'accaparramento dei posti: oltre 4.000 le iscrizioni alla data di ieri. "La ...Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all’Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d’epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all’accapa ...A ottobre prossimo la venticinquesima edizione della gara su bici d'epoca e strade biancheRoma, 11 dic. Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all'Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d'ep ...