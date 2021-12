Spose bambine, diritti umani violati anche in Italia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, in Senato si porta l’indagine “Spose bambine: Indagine sui matrimoni minorili in Italia“. Si tratta di un fenomeno molto diffuso anche nel nostro paese, non solo tra le comunità straniere. Secondo l’Unicef, la pandemia ha aggravato maggiormente il problema. Risulta necessaria una legislazione specifica. Il fenomeno delle Spose bambine c’è anche in Italia Oggi più che mai, in onore della Giornata mondiale dei diritti umani, è importante ricordare quanto diffuso sia il fenomeno delle Spose bambine. Innanzitutto bisogna fare un’importante precisazione e distinzione per poter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei, in Senato si porta l’indagine “: Indagine sui matrimoni minorili in“. Si tratta di un fenomeno molto diffusonel nostro paese, non solo tra le comunità straniere. Secondo l’Unicef, la pandemia ha aggravato maggiormente il problema. Risulta necessaria una legislazione specifica. Il fenomeno dellec’èinOggi più che mai, in onore della Giornata mondiale dei, è importante ricordare quanto diffuso sia il fenomeno delle. Innanzitutto bisogna fare un’importante precisazione e distinzione per poter ...

Advertising

Antonioquantum2 : RT @elaisafrenk: Che vergogna #umani! #bambini Ogni anno 12 milioni di spose bambine in più - elaisafrenk : Che vergogna #umani! #bambini Ogni anno 12 milioni di spose bambine in più - Alice70A : RT @Rebeka80721106: @PasqualeTotaro Ora svegliatevi spose bambine che è venuto il tempo di andare,anche oggi si va a caritare.E se questo v… - ParliamoDiNews : Not a Bride, la docu serie sulle `spose bambine` con la voce narrante di Penelope Cruz e la regia di Dario Troiani… - Italia_Notizie : Not a Bride, la docu serie sulle ‘spose bambine’ con la voce narrante di Penelope Cruz e la regia di Dario Troiani -

Ultime Notizie dalla rete : Spose bambine Spose bambine: così si violano i diritti umani (anche in Italia) Si pensa spesso che le spose bambine, i matrimoni combinati e quelli forzati siano qualcosa distante da noi, che riguardi solo Paese distanti dalla nostra cultura ma non è così. È importante fare ...

Un anno dalla morte di Paolo Rossi, ma 'Pablito' è sempre nei nostri cuori Per fortuna abbiamo organizzato questo viaggio insieme a Paolo e poi con le bambine, a sua insaputa,... invece con le bimbe abbiamo messo nella valigia i nostri vestiti da spose e damigelle e l'abito ...

Spose bambine: così si violano i diritti umani (anche in Italia) Vanity Fair Italia Il velo e le bambine: intervista a Taher Djafarizad e Baharak Darvishi L’imposizione indiscriminata di simboli religiosi non è mai una cosa desiderabile. Ma quando a farne le spese sono bambine e bambini diventa ancora più odiosa e si dovrebbe intervenire per limitarla ( ...

Spose bambine: così si violano i diritti umani (anche in Italia) Secondo l’Unicef oggi in tutto il mondo, oltre 650 milioni di donne e ragazze sono state sposate quando erano ancora minorenni. L'indagine in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani ...

Si pensa spesso che le, i matrimoni combinati e quelli forzati siano qualcosa distante da noi, che riguardi solo Paese distanti dalla nostra cultura ma non è così. È importante fare ...Per fortuna abbiamo organizzato questo viaggio insieme a Paolo e poi con le, a sua insaputa,... invece con le bimbe abbiamo messo nella valigia i nostri vestiti dae damigelle e l'abito ...L’imposizione indiscriminata di simboli religiosi non è mai una cosa desiderabile. Ma quando a farne le spese sono bambine e bambini diventa ancora più odiosa e si dovrebbe intervenire per limitarla ( ...Secondo l’Unicef oggi in tutto il mondo, oltre 650 milioni di donne e ragazze sono state sposate quando erano ancora minorenni. L'indagine in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani ...