«Perché dovremmo ringraziare il calcio che paga tasse e stipendi, come dice Gravina?» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ogni volta che qualcuno prova a criticare – figurarsi a mettere sotto inchiesta – il comportamento della Federcalcio, della Serie A e del calcio italiano in generale, scatta un riflesso condizionato: i suddetti si impermalosiscono, e partono con la litania della "grande industria" penalizzata dalla politica. Il passo successivo è a scatto fisso: "Dovrebbero ringraziarci". E così il Presidente della Figc Gravina ha tenuto fede alla tradizione dettando la seguente dichiarazione: "In questi mesi i club si sono accollati molti oneri e non hanno avuto nessun aiuto, hanno perso introiti importanti. Basti pensare solo ai 22 milioni di spettatori in meno con gli stadi chiusi. Nonostante tutto, il calcio è ripartito insieme con 12 settori merceologici, assicurando 1,2 miliardi di gettito fiscale. Avrebbe meritato un grazie ...

