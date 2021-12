Oroscopo di Branko weekend 11 e 12 dicembre: ecco come sarà questo fine settimana (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ariete – Secondo l’Oroscopo del weekend si preannunciano due giornate molto belle. Se sabato starai benone, domenica, con la Luna nel tuo segno, sarai al settimo cielo. Anche se il lavoro sta assorbendo gran parte delle tue energie, dovresti mettere da parte le questioni pratiche e concentrarti sull’amore, sulla passione. Toro – Il weekend sarà molto interessante. Sabato la Luna sarà ancora in aspetto favorevole e darà manforte all’amore, alle relazioni. Chi frequenterà una Vergine o un Capricorno in questi giorni avrà una marcia in più, buone idee, intuizioni importanti. Valida anche la giornata di domenica. Gemelli – Sabato sarà un giorno un piuttosto delicato. Tu sarai nervoso, frastornato, ma già domenica riuscirai a recuperare. Tieni duro! Nel lavoro purtroppo il Sole e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ariete – Secondo l’delsi preannunciano due giornate molto belle. Se sabato starai benone, domenica, con la Luna nel tuo segno, sarai al settimo cielo. Anche se il lavoro sta assorbendo gran parte delle tue energie, dovresti mettere da parte le questioni pratiche e concentrarti sull’amore, sulla passione. Toro – Ilmolto interessante. Sabato la Lunaancora in aspetto favorevole e darà manforte all’amore, alle relazioni. Chi frequenterà una Vergine o un Capricorno in questi giorni avrà una marcia in più, buone idee, intuizioni importanti. Valida anche la giornata di domenica. Gemelli – Sabatoun giorno un piuttosto delicato. Tu sarai nervoso, frastornato, ma già domenica riuscirai a recuperare. Tieni duro! Nel lavoro purtroppo il Sole e ...

