Cgil: "C'è una pandemia sociale". Uil: "Scioperare contro Draghi non è lesa maestà" (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Confermiamo la data: il 16 si sciopera”. Pierpaolo Bombardieri guida la Uil allo sciopero generale, sorpreso della “reazione impressionante” contro la protesta dei lavoratori. “Noi esercitiamo un diritto costituzionale” spiega il segretario generale, “diamo voce a una parte del Paese che chiede aiuto. Ci fanno passare per sovversivi, io e il mio amico Landini. Par quasi che ci siamo macchiati di lesa maestà” dice il leader Uil in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Abbiamo proclamato 8 ore di sciopero, mica un mese; una protesta che i lavoratori pagheranno di tasca loro. Semmai questi cultori del pensiero unico dovrebbero ringraziarci”. Bombardieri spiega che dovrebbero ringraziare il sindacato perché ”è in grado di incanalare democraticamente il disagio di cinque milioni di poveri, un numero spaventoso e in crescita, scongiurando ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Confermiamo la data: il 16 si sciopera”. Pierpaolo Bombardieri guida la Uil allo sciopero generale, sorpreso della “reazione impressionante”la protesta dei lavoratori. “Noi esercitiamo un diritto costituzionale” spiega il segretario generale, “diamo voce a una parte del Paese che chiede aiuto. Ci fanno passare per sovversivi, io e il mio amico Landini. Par quasi che ci siamo macchiati di” dice il leader Uil in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Abbiamo proclamato 8 ore di sciopero, mica un mese; una protesta che i lavoratori pagheranno di tasca loro. Semmai questi cultori del pensiero unico dovrebbero ringraziarci”. Bombardieri spiega che dovrebbero ringraziare il sindacato perché ”è in grado di incanalare democraticamente il disagio di cinque milioni di poveri, un numero spaventoso e in crescita, scongiurando ...

Advertising

BentivogliMarco : Uno sciopero di posizionamento politico all'interno della coalizione di Governo. - ItaliaViva : La vice-segreteria della Cgil ha pubblicato questo post, in cui raffigura i vantaggi fiscali per classi di reddito… - NicolaPorro : Con lo #scioperogenerale proclamato da Cgil e Cisl, cade l’ultima foglia di fico… Una mobilitazione senza un vero p… - a70199617 : #È UN VACCINO Cgil: 'C'è una pandemia sociale'. Uil: 'Scioperare contro Draghi non è lesa maestà' - roccogarramone2 : RT @cgilnazionale: “Domani saremo al fianco di tutte le lavoratrici e i lavoratori che parteciperanno allo #sciopero della #scuola pubblica… -