New York, un albero di Natale prende fuoco fuori dalla sede di Fox News | Video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante la notte, un albero di Natale situato di fronte gli edifici che ospitano la Fox News a New York, è stato incendiato. La polizia afferma di avere in custodia l’uomo sospettato di avere dato fuoco all’albero fuori all’edificio della 6th Avenue. Come si vede dal filmato, il fuoco ha distrutto quasi interamente l’albero, danneggiando anche altri tre vicini, decorati con addobbi e luci natalizie. I vigili del fuoco stanno attualmente indagando sulle dinamiche dell’incendio. Non si registrano feriti. Guarda tutti i Video Livorno, esplosione nella raffineria Eni Video Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nella raffineria Eni di ...Spoleto, autocisterna piena ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante la notte, undisituato di fronte gli edifici che ospitano la Foxa New, è stato incendiato. La polizia afferma di avere in custodia l’uomo sospettato di avere datoall’all’edificio della 6th Avenue. Come si vede dal filmato, ilha distrutto quasi interamente l’, danneggiando anche altri tre vicini, decorati con addobbi e luci natalizie. I vigili delstanno attualmente indagando sulle dinamiche dell’incendio. Non si registrano feriti. Guarda tutti iLivorno, esplosione nella raffineria EniUn grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nella raffineria Eni di ...Spoleto, autocisterna piena ...

