Lazio-Galatasaray: orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi 9 dicembre 2021

Lazio-Galatasaray stasera 9 dicembre in tv. Sta per scendere in campo ancora una volta la Lazio di Sarri che questa sera, giovedì 9 dicembre alle 21 allo Stadio Olimpico, incontrerà il Galatasaray per l'ultima partita del girone E di Europa League. Con la vittoria, è bene ricordare, i biancocelesti si aggiudicherebbero il pass per gli ottavi di finale: ce la faranno?

Lazio-Galatasaray: le (possibili) formazioni di stasera

La Lazio di Sarri questa sera potrebbe giocare con un 4-3-3: Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni; mentre il Galatasaray potrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: Muslera, Boey, Marcao, ...

