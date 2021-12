Inter-Dimarco | summit con la società in arrivo | il motivo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Prestazioni sempre positive e dna nerazzurro: il ritorno di Federicoall’ha portato finora solo benefici e grosse soddisfazioni per i dirigenti della squadra.Rinnovo Insieme di ingredienti che hanno portato laa prolungare il contratto con il giovane calciatore, contratto attualmente in scadenza nel 2023, con un rinnovo di 3 anni fino al 2026 e un aumento sostanzioso dello stipendio (attualmente percepisce appena 600mila euro). A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Daniele Scrazzolo

Importante passo avanti per il rinnovo di Federico. Oggi incontro tra Beppe Marotta e Piero Ausilio con Giusepe Riso, l'agente del mancino nerazzurro, ora in scadenza nel 2023.PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, Bastoni,; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Cagliari (3 - 5 - 2) : Cragno; Caceres, Ceppitelli, ...La dirigenza dell'Inter è pronta a blindare Federico Dimarco: mancano gli ultimi dettagli, poi arriverà la firma ...Dopo i rinnovi di Barella e Lautaro, e in attesa di trovare un accordo con Brozovic e Perisic, l’Inter è molto vicina a rinnovare il contratto del difensore Federico Dimarco fino al 2026. Passi avanti ...