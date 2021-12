I BardoMagno portano gli 883 nel Medioevo con "Hanno ucciso Carlo Magno"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BardoMagno portano

TGCOM

Per rendere giustizia al nome di Carlo, ihanno scoperto un antico tomo impolverato su cui un quasi ormai dimenticato musico dal nome di Massimus Spezza Ali, compose una canzone per ...Per rendere giustizia al nome di Carlo, ihanno scoperto un antico tomo impolverato su cui un quasi ormai dimenticato musico dal nome di Massimus Spezza Ali, compose una canzone per ...Il gruppo musicale che fa riferimento alla celebre community "Feudalesimo e libertà" ha riletto a suo modo la hit anni 90. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video ...