Tempesta d'amore, anticipazioni 8 dicembre: Max e Shirin uniscono le forze (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A Tempesta d'amore, anche nel corso dell'episodio di oggi, mercoledì 8 dicembre, non mancheranno i colpi di scena, come segnalano le anticipazioni. In particolare, Ariane, dopo aver bevuto il caffè in cui Christoph ha versato i farmaci che gli ha dato il dottor Kamml, sarà molto preoccupata. La donna, infatti, si è sentita molto male ed è corsa da Michael a farsi visitare. Il medico, però, vista la gravità della situazione, le ha raccomandato di recarsi in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti ed affidarsi alle cure del dottor Kamml. La Kalenberg, però, ripenserà alla scena di Christoph che versa qualcosa nelle tazze di caffè e chiederà al neurologo di poter effettuare anche un esame del sangue per escludere l'eventualità di un avvelenamento. Tempesta d'amore, trama 8 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ad', anche nel corso dell'episodio di oggi, mercoledì 8, non mancheranno i colpi di scena, come segnalano le. In particolare, Ariane, dopo aver bevuto il caffè in cui Christoph ha versato i farmaci che gli ha dato il dottor Kamml, sarà molto preoccupata. La donna, infatti, si è sentita molto male ed è corsa da Michael a farsi visitare. Il medico, però, vista la gravità della situazione, le ha raccomandato di recarsi in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti ed affidarsi alle cure del dottor Kamml. La Kalenberg, però, ripenserà alla scena di Christoph che versa qualcosa nelle tazze di caffè e chiederà al neurologo di poter effettuare anche un esame del sangue per escludere l'eventualità di un avvelenamento.d', trama 8 ...

Advertising

Federica2151 : “All'unione di due anime costanti io mai porrò impedimenti. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: i Saalfeld scoprono l’intrigo di Erik e Ariane e preparano una trappola… - stupidabitch_ : @chipuosaperlo Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amor… - Tagota14 : RT @alice7xz: L'amicizia e l'amore sono ciò che resta dopo la tempesta. - VentagliP : RT @alone73x1: #VentagliDiParole #buonanotte a tutti Dal film Lou von Salome' “Odio e amore si scoprono simili e nella tempesta della pas… -