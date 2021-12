(Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO – “Come un fulmine al ciel sereno, così all’improvviso, ecco ledel nuovo!”. Lo annuncia, leader dei Subsonica, presentando il suo nuovo progetto live da solista: “”. Qui di seguito il calendario completo: 26 dicembre @ Capitol – PORDENONE (PN) 07 gennaio @ Latteria Molloy – BRESCIA 22 Gennaio @ The Cage – LIVORNO 28 Gennaio @ New Age – RONCADE (TV) 29 Gennaio @ Estragon– BOLOGNA 3 febbraio @ Viper Theatre – FIRENZE 4 Febbraio @ Monk – ROMA 19 Febbraio @ Piazzale degli Alpini – BERGAMO 25 Febbraio @ Hiroshima Mon Amour – TORINO Biglietti disponibili qui: bit.ly/. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Samuel pronto per “Elettronica Club Tour”: le date -

Ultime Notizie dalla rete : Samuel pronto

Dopo le deludenti lezioni di seduzione con, Vittorio èa far scattare il piano B.Tuttoper il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggiPeron , ballerino di ...TORINO - "Come un fulmine al ciel sereno, così all’improvviso, ecco le date del nuovo tour!". Lo annuncia Samuel, leader dei Subsonica, presentando il suo ...Il Milan è pronto a muoversi sul mercato dopo il brutto infortunio di Simon Kjaer, che lo terrà fuori per 6 mesi e quindi per tutta ...