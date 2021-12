Sampdoria, esercizi di potenziamento per Torregrossa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) GENOVA - La Sampdoria si prepara al derby di venerdì sera contro il Genoa . In mattinata, a Bogliasco, Roberto D'Aversa e lo staff, hanno optato per una sessione prevalentemente al chiuso, con una ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) GENOVA - Lasi prepara al derby di venerdì sera contro il Genoa . In mattinata, a Bogliasco, Roberto D'Aversa e lo staff, hanno optato per una sessione prevalentemente al chiuso, con una ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, esercizi di potenziamento per Torregrossa: Sessione di allenamento in palestra per i blucerchiati in vis… -