Immacolata | Francesco | “L’umiltà vera è non avere occhi per sé ma per Dio e per gli altri”

Città del Vaticano – "Maria Immacolata non ha occhi per sé. Ecco l'umiltà vera: non avere occhi per sé, ma per Dio e per gli altri". Affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli che sfidano il freddo e la pioggia per pregare con il Pontefice nella solennità dell'Immacolata Concezione, Papa Francesco invita i credenti a riflettere sull'umiltà della Vergine Maria. Una caratteristica da prendere come modello. Prendendo spunto dal Vangelo odierno, Bergoglio si sofferma prima sul saluto che l'Angelo rivolge alla Madonna: "piena di grazia". A questo saluto Maria, dice il testo, la Vergine non è solo sorpresa, ma turbata. "Ricevere grandi saluti, onori e complimenti a volte rischia di suscitare vanto e presunzione

