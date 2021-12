Ospedale ‘San Pio’ | manca l’ok all’Atto Aziendale | ApB presenta interrogazione al Sindaco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiResta ancora in attesa di approvazione, da parte della Regione Campania, l’Attodell’Aodi Benevento. Un ritardo che riverbera i suoi effetti negativi sulla evoluzione e la funzionalità dell’organizzazione ospedaliera a livello territoriale. Sul punto a intervenire è ‘Alternativa per Benevento’ che ha depositato a palazzo Mosti unaconsiliare indirizzata alClemente Mastella. A determinare lata approvazione dell’Atto, infatti, sarebbe stato ilto coinvolgimento del Comitato di Rapnza dei Sindaci da parte dei vertici dell’Azienda Ospedaliera. Di seguito il testo dell’sottoscritta da tutti i consiglieri che si riconoscono in ...