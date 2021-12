Non è il Governo delle… Migliori. Draghi bocciato in parità di genere. Da Palazzo Chigi ai ministeri, poche le donne dirigenti. Solo il 32,5% delle posizione apicali è in rosa (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà anche il Governo dei Migliori, come si dice. Ma sulla parità di genere l’Esecutivo guidato da Mario Draghi ha davvero tanto da migliorare. I numeri sulle dirigenti con incarichi ai vertici dei ministeri e della presidenza del Consiglio non mentono: sono poco meno di un terzo le donne che occupano ruoli di primo piano. Un dossier di OpenPolis rivela infatti come il dato sia peggiorato rispetto al Conte bis: a novembre 2020, c’era il 34,9% di donne con ruoli apicali, mentre adesso il dato si attesta al 32,5%. Ci sono 5 ministeri in cui non è presente alcuna donna negli incarichi amministrativi, mentre lo scorso anno erano 3. Gli spostamenti (in totale sono 46), decisi dal nuovo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà anche ildei, come si dice. Ma sulladil’Esecutivo guidato da Marioha davvero tanto da migliorare. I numeri sullecon incarichi ai vertici deie della presidenza del Consiglio non mentono: sono poco meno di un terzo leche occupano ruoli di primo piano. Un dossier di OpenPolis rivela infatti come il dato sia peggiorato rispetto al Conte bis: a novembre 2020, c’era il 34,9% dicon ruoli, mentre adesso il dato si attesta al 32,5%. Ci sono 5in cui non è presente alcuna donna negli incarichi amministrativi, mentre lo scorso anno erano 3. Gli spostamenti (in totale sono 46), decisi dal nuovo ...

