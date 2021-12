La volpe e l’uva | Conte rifiuta il seggio Pd a Roma tanto se lo sarebbe preso Calenda

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 dicembre 2021), 7 dic – Come nella celebre favola di Esopo “La”, Giuseppel’offerta di Enrico Letta di candidarsi aalle suppletive,quell’avrebbe conquistato Carlo. Il Pd – per rinsaldare l’alleanza giallofucsia e per portarein Parlamento in tempo per l’elezione del presidente della Repubblica – avrebbe voluto candidare l’ex premier nellasciato vacante da Roberto Gualtieri. Ma a rovinare i piani di Letta ci ha ben pensato l’ex votatissimo candidato sindaco di. Ecco perché, all’idea di dover fronteggiarein uno scontro senza scampo,si è inventato una ...