La strategia mediorientale di Macron

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si sta sempre più saldando un asse tra Parigi e Riad. La settimana scorsa, il presidente francese, Emmanuel, ha effettuato un tour nei Paesi del Golfo. E’ in questa cornice che, sabato, ha avuto modo di incontrare a Gedda il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman. Un faccia a faccia che ha attirato non poche critiche all’inquilino dell’Eliseo, visto il noto coinvolgimento del principe nell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018: critiche che tuttaviaha fondamentalmente teso a minimizzare. “Noto che l'Arabia Saudita aveva organizzato il vertice del G20... non molte potenze hanno boicottato il G20”, si è difeso. “Siamo sempre stati chiari sulla questione dei diritti umani”, ha aggiunto. Non è del resto la prima volta che il presidente francese si attira critiche per i suoi rapporti cordiali con politici controversi ...