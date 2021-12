Andrea Mainardi papà per la seconda volta | è nato il figlio Cesare L’annuncio dello chef su Instagram

(Di martedì 7 dicembre 2021) Grandissima gioia per: il celebree volto noto della televisione italiana è diventatoper laè arrivato sul proprio profilo, in cui ha ricondiviso il primo tenero scatto della moglie, Anna Tripoli, con in braccio il bebè. Si chiamaed è il primo frutto dell’amore della coppia, che nel 2019 è convolata a nozze.: èilFiocco azzurro per, che ha voluto condividere sui social una delle gioie più grandi della sua vita. Loè infatti diventato...

E' nato il figlio die Anna Tripoli, l'annuncio in tv di Antonella Clerici, felice anche per la ...L'ex gieffino e noto chef 38enne,è diventato papà per la seconda volta: la moglie Anna Tripli ha dato alla luce Cesare, il secondogenito. Fiocco azzurro perche diventa ancora una volta papà con il ...Lo chef è diventato di nuovo padre di un... Andrea Mainardi è diventato di nuovo papà. Il cuoco 38enne, ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato l’arrivo di Cesare, il bimbo avuto dalla mo ...È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ringrazia per gli ascolti di ieri: "Dovrei fare il compleanno ogni settimana!" Puntata di grande successo quella ...