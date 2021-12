Alex Belli, l'ex Katarina Raniakova svela: 'Mi ha tradito prima delle nozze, ecco perché preferisce le donne straniere' (Di martedì 7 dicembre 2021) è sulla bocca di tutti per la relazione con Soleil al . L'ex, Katarina Raniakova, spiega in un'intervista rilasciata al settimanale diretto d a Alfonso Signorini, 'Chi', il perché l'attore si leghi ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) è sulla bocca di tutti per la relazione con Soleil al . L'ex,, spiega in un'intervista rilasciata al settimanale diretto d a Alfonso Signorini, 'Chi', ill'attore si leghi ...

mattino5 : La mamma di #Soleil contro Alex Belli: 'Deve allontanarsi da lei' Cosa ne pensate? #Mattino5 #GFVIP - soloxSole : Alex belli il personaggio più squallido mai apparso in tv #gfvip - JL83X : @Ina93575908 infatti alex belli questo malavitoso assassino.... ma leggete le cazzate che scrivete? Così per chiedere eh? - chiiia__01 : RT @Viperissima_: Ogni volta che c'è Alex Belli sento in sottofondo una vocina. La vocina: #GFvip - infoitcultura : GfVip, la moglie di Alex Belli perde la pazienza: Delia Duran se ne va da casa -