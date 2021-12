ULTIM’ORA | Arrestato Massimo Ferrero

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoriaè statostamattina con l’accusa di bancarotta fraudolenta. La Sampdoria non sarebbe coinvolta nello scandalo., presidente della Sampdoria L’imprenditore è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Si attendono aggiornamenti.