Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), il primo teaser (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel suo piccolo, questo è l'anno di Hailee Steinfeld: non solo è attualmente su Disney+ co-protagonista di Marvel's Hawkeye, ma è anche su Apple TV+ con la terza e ultima stagione di Dickinson e su Netflix ha dato la voce al personaggio di Vi (Violet) nella serie animata Arcane, già rinnovata per la seconda stagione . Ora sarà la voce di Gwen Stacy in Spider-Man: Across the Spider-Verse Spider-Man: Un nuovo universo A 10 giorni dall'arrivo nei cinema dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home, la Sony Pictures regala una gradita sorpresa ai fan con l'uscita delle primissime immagini video ufficiali di Spider-Man: Across the ...

