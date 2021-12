Piedi al limite, pelle morta ed unghie impressionanti: le crude immagini del caso di David (Di lunedì 6 dicembre 2021) David definisce i propri Piedi “un disastro”: li ha trascurati a lungo e a Piedi al limite mostra pelle morta ed unghie spaventose. La situazione che si presenta agli occhi del dottor Brad Shaeffer in questo episodio di Piedi al limite ha dell’inverosimile: David ha così tanta pelle morta che è possibile staccarla con le L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021)definisce i propri“un disastro”: li ha trascurati a lungo e aalmostraedspaventose. La situazione che si presenta agli occhi del dottor Brad Shaeffer in questo episodio dialha dell’inverosimile:ha così tantache è possibile staccarla con le L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Piedi al limite pelle morta ed unghie impressionanti: le crude immagini del caso di David - #Piedi #limite #pelle… - LupiWatch : @Peplamg13 i terzini vengono presi sempre alle spalle e non usano mai il fisico, non sono adatti a queste categorie… - dayflyer : RT @anna30048679: @FmMosca @Palazzo_Chigi Si stanno organizzando per andare insieme a piedi, con le auto a turni... Non si può sottostare… - anna30048679 : @FmMosca @Palazzo_Chigi Si stanno organizzando per andare insieme a piedi, con le auto a turni... Non si può sotto… - MauroGiubileo : .@SpokespersonCHN & kompagni del @MFA_China stanno mettendo in piedi una seria e pericolosa opera mistificatrice e… -