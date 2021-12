La signora delle rose (Di lunedì 6 dicembre 2021) Andando al cinema si imparano un sacco di cose. Per esempio: in Francia i giardinieri che si occupano di ibridi per creare nuove rose chiamano le piante di partenza “padre” e “madre”. Altro esempio: sempre in Francia, se hai un roseto e sei in difficoltà con il personale, puoi fare affidamento – per così dire – su persone in libertà vigilata o da rieducazione attraverso il lavoro. La fedina penale non è pulitissima, ma anche questo può tornare utile. , alias Madame Vernet, è Catherine Frot (la barbona senza fissa dimora nel film di Claus Drexel “Sotto le stelle di Parigi”: se l’avete visto significa che avete un debole per i film francesi). Ha ereditato le serre dal padre, e viene corteggiata dal cattivo e sbruffone Lamarzelle: sta ai coltivatori di rose come le multinazionali stanno al produttore artigianale di chinotti. Le offre un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Andando al cinema si imparano un sacco di cose. Per esempio: in Francia i giardinieri che si occupano di ibridi per creare nuovechiamano le piante di partenza “padre” e “madre”. Altro esempio: sempre in Francia, se hai unto e sei in difficoltà con il personale, puoi fare affidamento – per così dire – su persone in libertà vigilata o da rieducazione attraverso il lavoro. La fedina penale non è pulitissima, ma anche questo può tornare utile. , alias Madame Vernet, è Catherine Frot (la barbona senza fissa dimora nel film di Claus Drexel “Sotto le stelle di Parigi”: se l’avete visto significa che avete un debole per i film francesi). Ha ereditato le serre dal padre, e viene corteggiata dal cattivo e sbruffone Lamarzelle: sta ai coltivatori dicome le multinazionali stanno al produttore artigianale di chinotti. Le offre un ...

