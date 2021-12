Ferrero | le carte dell' Inchiesta sul crac

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo l'impianto accusatorio gli indagati avrebbero negli anni proceduto a distruggere o sottrarre - in tutto o in parte - i libri ed altre scritture contabilie società "con lo scopo - scrive il Giudice per le indagini preliminari - di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto"

... richiesto dalla procura di Paola e concesso dal gip riguarda il fallimento di alcune società di cui era amministratore di fatto Massimo. Nellesi menzionano le società e i raggiri di ...I casi sospetti Uno dei casi in esame riguarda l'azienda Ellemme group Srl, della quale risulta amministratrice delegata la figlia Vanessa. Secondo i magistrati, però, l'ex presidente della ...