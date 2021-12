Due donne stuprate in treno, ma i controlli si fanno sul green pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:12 Stuprano una ventenne sul treno Varese-Milano e i fenomeni progressisti non fanno nemmeno un affaccio in prima pagina. Ma c’è posto per metoo e pippe sul femminicidio per La Stampa. Una pacca sul sedere fa più notizia di uno stupro. A proposito oggi sui treni parte il controllo del green pass, poi agli stupri ci pensiamo dopo. 06:00 La follia del certificato di parità di genere nelle aziende, la descrizione del Sole 24 ore. 07:48 Da leggere anche Gianluca Veneziani su Libero sull’italiano ucciso a New York da afro-razzista che non fa notizia. 08:40 Parola ai commensali. 09:32 Intervista da incorniciare di Alessandro Rico a Andrea Crisanti sulla Verità. Nel giorno in cui si mettono d’accordo su rischio malattia per bambini. 10:46 Luca Ricolfi e lo scetticismo sull’utilità dei ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:12 Stuprano una ventenne sulVarese-Milano e i fenomeni progressisti nonnemmeno un affaccio in prima pagina. Ma c’è posto per metoo e pippe sul femminicidio per La Stampa. Una pacca sul sedere fa più notizia di uno stupro. A proposito oggi sui treni parte il controllo del, poi agli stupri ci pensiamo dopo. 06:00 La follia del certificato di parità di genere nelle aziende, la descrizione del Sole 24 ore. 07:48 Da leggere anche Gianluca Veneziani su Libero sull’italiano ucciso a New York da afro-razzista che non fa notizia. 08:40 Parola ai commensali. 09:32 Intervista da incorniciare di Alessandro Rico a Andrea Crisanti sulla Verità. Nel giorno in cui si mettono d’accordo su rischio malattia per bambini. 10:46 Luca Ricolfi e lo scetticismo sull’utilità dei ...

