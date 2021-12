(Di lunedì 6 dicembre 2021) «Dobbiamo proteggere anche i. Per la loro salute, visto che purtroppo si comincia a registrareseveri. E per garantire le lezioni in presenza».Fabio, medico con...

Advertising

GustavoSetti7 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Ciciliano (Cts): «In aumento i casi gravi soprattutto tra i bambini: vaccinarli sarà decisivo» - SCatldo : RT @ilmessaggeroit: Covid, Ciciliano (Cts): «In aumento i casi gravi soprattutto tra i bambini: vaccinarli sarà decisivo» - ilmessaggeroit : Covid, Ciciliano (Cts): «In aumento i casi gravi soprattutto tra i bambini: vaccinarli sarà decisivo» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ciciliano

Il Messaggero

La Omicron? Forse meno insidiosa della Delta Il numero dei vaccinati è in costante ascesa, ma la curva epidemiologica torna a salire e aumenta il numero delle vittime da19. Fabio, .../ "Obbligo vaccino unico strumento che darebbe certezza, solo così il 100%" Per quanto ... "Tampone unico pere bronchiolite"/ Scoperta a Firenze: "Basta un prelievo" Infine, ha ribadito ...«Dobbiamo proteggere anche i bambini. Per la loro salute, visto che purtroppo si comincia a registrare casi severi. E per garantire le lezioni in presenza». Fabio Ciciliano, medico ...Siamo in una condizione migliore rispetto agli altri perché la percentuale dei vaccinati è alta, ma anche perché abbiamo fatto una politica oculata di chiusure che negli altri Paesi non c’è stata» ...