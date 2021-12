Aung San Suu Kyi nelle mani dei generali, col placet di Pechino e Mosca (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi si ricorda di quanto è accaduto nell’antica Birmania, il Myanmar, meno di un anno fa, il primo febbraio? Sicuramente saranno in pochi, distratti come siamo stati tutti quanti dalla recrudescenza del Covid e dai fatti interni e internazionali di questo 2021 che sta per avviarsi al termine. Un’annata che, insieme all’ annus horribilis della pandemia, il palindromo, funesto – e non a caso bisesto – 2020, andrà senz’altro a formare un duo infausto da dimenticare. E contando, forse, sulla generale distrazione globale, i militari golpisti hanno pensato bene di attendere, pazientemente, che i riflettori dell’indignazione internazionale – rimasti accessi per poche settimane dopo il push di febbraio – si spegnessero del tutto, per cominciare a colpire duramente “La Signora”, Aung San Suu Kyi, che pure dopo il suo paventato coinvolgimento nella feroce ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi si ricorda di quanto è accaduto nell’antica Bira, il Myanmar, meno di un anno fa, il primo febbraio? Sicuramente saranno in pochi, distratti come siamo stati tutti quanti dalla recrudescenza del Covid e dai fatti interni e internazionali di questo 2021 che sta per avviarsi al termine. Un’annata che, insieme all’ annus horribilis della pandemia, il palindromo, funesto – e non a caso bisesto – 2020, andrà senz’altro a formare un duo infausto da dimenticare. E contando, forse, sulla generale distrazione globale, i militari golpisti hanno pensato bene di attendere, pazientemente, che i riflettori dell’indignazione internazionale – rimasti accessi per poche settimane dopo il push di febbraio – si spegnessero del tutto, per cominciare a colpire duramente “La Signora”,San Suu Kyi, che pure dopo il suo paventato coinvolgimento nella feroce ...

