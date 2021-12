Rocciatore precipita e muore in mare mentre scala la parete a picco sugli scogli (Di domenica 5 dicembre 2021) Un Rocciatore di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una fune che gli era caduta sugli scogli. L'uomo era in parete con la compagna: la coppia stava scalando ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) Undi 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'ondastava recuperando una fune che gli era caduta. L'uomo era incon la compagna: la coppia stavando ...

