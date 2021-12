MILLY CARLUCCI SI SUPERA! PICCHI DEL 29% PER BALLANDO E QUELLA LEZIONE DI TELEVISIONE (Di domenica 5 dicembre 2021) La semifinale di BALLANDO con le Stelle, ricca di emozioni, lacrime e tanto reality nel senso alto del termine, ha dominato la serata con quasi 4 milioni di telespettatori e il 23,38% di share. PICCHI del 29,00% per lo show di MILLY CARLUCCI con l’eliminazione di Andrea Iannone nello spareggio con Alvise Rigo. Nulla è perduto perché sabato prossimo, nella seconda semifinale di BALLANDO, ci sarà l’atteso ripescaggio dove torneranno in pista tutti gli eliminati, da Mietta a Memo Remigi passando per Iannone e Al Bano che ha ripreso ad allenarsi e sarà in pista al fianco della guarita Oxana. Una serata che ha certificato la marcia in più di MILLY CARLUCCI nel costruire gli show, in una commistione di varietà classico, talent e reality, mostrando il vero volto dei vip che, ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 dicembre 2021) La semifinale dicon le Stelle, ricca di emozioni, lacrime e tanto reality nel senso alto del termine, ha dominato la serata con quasi 4 milioni di telespettatori e il 23,38% di share.del 29,00% per lo show dicon l’eliminazione di Andrea Iannone nello spareggio con Alvise Rigo. Nulla è perduto perché sabato prossimo, nella seconda semifinale di, ci sarà l’atteso ripescaggio dove torneranno in pista tutti gli eliminati, da Mietta a Memo Remigi passando per Iannone e Al Bano che ha ripreso ad allenarsi e sarà in pista al fianco della guarita Oxana. Una serata che ha certificato la marcia in più dinel costruire gli show, in una commistione di varietà classico, talent e reality, mostrando il vero volto dei vip che, ...

