Ultime Notizie dalla rete : Due violenze Due violenze sessuali su treno e in stazione nel Varesotto: indaga la polizia commenta La Squadra Mobile di Varese e la Polfer stanno indagando su due episodi di violenza sessuale messe a segno venerdi sera dalla stessa coppia di uomini, ai danni di due giovani ragazze, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano - Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, ...

Insulti sessisti alla comandante della stazione dei carabinieri Maggi. Salvini: 'Quell'uomo deve vergognarsi' ...ha sentito l'esigenza di stigmatizzare questi gravissimi fatti esprimendo solidarietà alle due ... Non è concepibile che nel 2021 ancora si debbano leggere articoli di insulti sessisti e di violenze ...

Milano-Varese, due ventenni violentate sul treno: terrore sulla linea serale dei pendolari Le violenze in momenti diversi. Si sono incontrare al pronto soccorso, entrambe passeggere dello stesso convoglio. Gli inquirenti: «Caccia a una coppia di stranieri» ...

La Squadra Mobile di Varese e la Polfer stanno indagando su due episodi di violenza sessuale messe a segno venerdi sera dalla stessa coppia di uomini, ai danni di due giovani ragazze, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano - Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio