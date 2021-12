Cosa pensano i vipponi del bacio tra Sophie e Gianmaria: la perfetta analisi di Jessica e Biagio (Di domenica 5 dicembre 2021) Il bacio di ieri sera tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, ha puntato tutte le luci del Grande Fratello Vip addosso alla “coppia” nascente del reality: come hanno reagito gli altri vipponi? Cosa pensano i vipponi del bacio tra Sophie e Gianmaria Carmen Russo e Miriana Trevisan sono state le prime a commentare il “limone”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildi ieri sera traAntinolfi eCodegoni, ha puntato tutte le luci del Grande Fratello Vip addosso alla “coppia” nascente del reality: come hanno reagito gli altrideltraCarmen Russo e Miriana Trevisan sono state le prime a commentare il “limone”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

