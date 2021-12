Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 19:30 (Di sabato 4 dicembre 2021) Viabilità DEL 4 DICEMBRE 2021 ORE 19.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE ERICA TERENZI APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA CASSIA BIS; FILE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA PONTINA; CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MONTED’ORO VERSO LATINA PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO; CODE TRA LA COLOMBO E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE GRA E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, TEMPORANEAMENTE INTERROTTA LA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER UN GUASTO ALLA RETE ELETTRICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Viabilità DEL 4 DICEMBRE 2021 ORE 18.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)DEL 4 DICEMBREORE 19.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE ERICA TERENZI APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA CASSIA BIS; FILE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA PONTINA; CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MONTED’ORO VERSO LATINA PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE SULLA-FIUMICINO; CODE TRA LA COLOMBO E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE GRA E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, TEMPORANEAMENTE INTERROTTA LA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER UN GUASTO ALLA RETE ELETTRICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALEDEL 4 DICEMBREORE 18.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Nomentana - tefulmino : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - TosiniPietro : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - Alex_Bruzzi1975 : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Luci d'Artista, primo giorno da record: boom di accessi alla villa comunale, folla sul Corso Capuano) La viabilità Rallentamenti per le auto in Corso Garibaldi, via Dei Principati, via Roma ed in alcune strade cittadine. Code anche ai parcheggi, quasi completa anche l'area di sosta per i ...

Colleferro " Chiusure notturne del casello autostradale per lavori di manutenzione ... in uscita per chi proviene sia da Roma sia da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Capuano) LaRallentamenti per le auto in Corso Garibaldi, via Dei Principati, viaed in alcune strade cittadine. Code anche ai parcheggi, quasi completa anche l'area di sosta per i ...... in uscita per chi proviene sia dasia da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone. Costanti aggiornamenti sulla situazione dellae sui percorsi ...