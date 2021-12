Rivoluzione nei dispositivi Android coi Qualcomm Snapdragon 8a Gen: un 2022 tutto da scoprire (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo Snapdragon 8 Gen 1 è il nuovo processore di fascia alta, Xiaomi 12 sarà il primo a integrarlo. Si apre oggi una nuova era per lo Snapdragon. Il processore che Qualcomm ha creato per gli smartphone 14 anni fa – era il novembre del 2006 – diventa grande. Snapdragon ora è un brand, che include non solo i processori ma anche tutte le tecnologie a corredo, da quelle legate al suono, c’è Snapdragon Sound, a quelle relative al gioco con Snapdragon Elite Gaming e alla fotocamera, con Snapdragon Sight. Cambia anche nome: la vecchia nomenclatura fatta di numeri spesso difficili da collocare viene ribaltata passando alle generazioni, con il nuovo top di gamma annunciato oggi che viene battezzato Snapdragon 8 Gen 1. Evoluzione naturale dello ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo8 Gen 1 è il nuovo processore di fascia alta, Xiaomi 12 sarà il primo a integrarlo. Si apre oggi una nuova era per lo. Il processore cheha creato per gli smartphone 14 anni fa – era il novembre del 2006 – diventa grande.ora è un brand, che include non solo i processori ma anche tutte le tecnologie a corredo, da quelle legate al suono, c’èSound, a quelle relative al gioco conElite Gaming e alla fotocamera, conSight. Cambia anche nome: la vecchia nomenclatura fatta di numeri spesso difficili da collocare viene ribaltata passando alle generazioni, con il nuovo top di gamma annunciato oggi che viene battezzato8 Gen 1. Evoluzione naturale dello ...

