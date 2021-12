La bufala del bancomat per i soli vaccinati: «No green pass no prelievo? No mangi. Grazie» (Di sabato 4 dicembre 2021) «No green pass no prelievo? No mangi. Grazie» scrivono nei post Facebook condividendo la foto di uno sportello bancario con un QR code nello schermo. «Siamo arrivati a quel che si pensava noi Complottisti?» si domandano gli utenti, ma in realtà non comprendono come funziona sia il green pass che il servizio per il prelievo dei contanti fornito una banca italiana. Ci troviamo di fronte, di conseguenza, a un’ennesima bufala che alimenta le teorie del complotto di alcuni No green pass (dopo quelle legate a Sogei). Per chi ha fretta La lettura dei green pass avviene tramite l’applicazione VerificaC19, non attraverso gli sportelli delle banche. Il QR code nella ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) «Nono? No» scrivono nei post Facebook condividendo la foto di uno sportello bancario con un QR code nello schermo. «Siamo arrivati a quel che si pensava noi Complottisti?» si domandano gli utenti, ma in realtà non comprendono come funziona sia ilche il servizio per ildei contanti fornito una banca italiana. Ci troviamo di fronte, di conseguenza, a un’ennesimache alimenta le teorie del complotto di alcuni No(dopo quelle legate a Sogei). Per chi ha fretta La lettura deiavviene tramite l’applicazione VerificaC19, non attraverso gli sportelli delle banche. Il QR code nella ...

