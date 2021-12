In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Dicembre: Salvini impallina B. e B. minaccia Draghi. Quirinale (Di domenica 5 dicembre 2021) Il grande ballo Quirinale, Salvini boicotta B. FI: “Se ci va Draghi, elezioni” Le mosse dei partiti Di Giacomo Salvini Mattarelli e giacchette Di Marco Travaglio Che deve ancora dire o fare Mattarella per scollarsi di dosso le lingue appiccicose degli stalker che insistono per il suo bis? Il dito medio alzato? Il gesto dell’ombrello? Un’esclamazione in siciliano, tipo “’sta minchia”? L’altroieri ha Fatto trapelare “un certo stupore” per l’acrobatica lettura del ddl costituzionale Zanda-Parrini che vieta la rielezione del capo Berlusconi al Quirinale? No, grazie Mani Pulite in casa e le stragi: la Fininvest deve farsi partito Svolta. Il mausoleo nel parco di Arcore, il giudice corrotto per il Lodo Mondadori e la “roba” che va difesa: dalle inchieste Di Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Il grande balloboicotta B. FI: “Se ci va, elezioni” Le mosse dei partiti Di GiacomoMattarelli e giacchette Di Marco Travaglio Che deve ancora dire o fare Mattarella per scollarsi di dosso le lingue appiccicose degli stalker che insistono per il suo bis? Il dito medio alzato? Il gesto dell’ombrello? Un’esclamazione in siciliano, tipo “’sta minchia”? L’altroieri hatrapelare “un certo stupore” per l’acrobatica lettura del ddl costituzionale Zanda-Parrini che vieta la rielezione del capo Berlusconi al? No, grazie Mani Pulite in casa e le stragi: la Fininvest deve farsi partito Svolta. Il mausoleo nel parco di Arcore, il giudice corrotto per il Lodo Mondadori e la “roba” che va difesa: dalle inchieste Di Marco ...

fattoquotidiano : Violante difende B. sul Giornale di B.: “Travaglio volgare, parla di prostituzione”. Peccato che lo dica la Cassazi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre: I giornaloni contro la petizione anti-B. Corriere e Repubblica furi… - fattoquotidiano : REAZIONI SCOMPOSTE | Sallusti su Libero lancia la raccolta firme (flop): “Non rubateci il Colle”. E Violante s’offr… - fortimar : RT @Recommon: Sul @fattoquotidiano in edicola oggi @gbarbacetto racconta le 'complesse' vicende di chi prova a indagare su #Eni in Nigeria… - giovidavr : RT @Cecco_Piantoni: Nel nuovo numero di FocuMeu, viaggio sul pianeta dei calzini spaiati. In edicola a soli settordici e novantanove €. -

Splendida Germani, Venezia affondata. Finisce 80 - 69 ... Ottima azione difensiva di Brescia che manda tutti alla prima pausa sul 23 - 17 Mitrou - Long ... alla David Moss 2 - 2 1' Subito Reyer con Watt 0 - 2

Torna l'allarme aviaria nella Bassa, colpiti quattro allevamenti Per ora non abbiamo avuto nessun caso sul nostro territorio anche perché, per nostra fortuna, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre: I giornaloni contro la petizione anti-B Il Fatto Quotidiano Lugo, molosso scappa e sbrana 2 cani: poliziotto spara e lo uccide A premere il grilletto è stato un 36enne del posto, agente della Polfer fuori servizio, ora indagato per uccisione di animali.

Juventus, gli inquirenti indagano sulla 'carta' Ronaldo: le ipotesi sul contenuto del documento "Quella carta famosa non deve esistere, poi dobbiamo fare una transazione finta". Nell'intercettazione della telefonata tra Federico Cherubini, ds della Juventus, e Cesare Gabasio, ...

