Elisa Di Francisca ha amato una donna: "Con Claudia è durata un anno, ma l'ho tradita" (Di sabato 4 dicembre 2021) L'ex schermitrice, Elisa Di Francisca , che nel 2019 ha sposato il compagno Ivan Villa, è mamma di Ettore, 2 anni, ed è incinta del secondo figlio, ha dichiarato: "Non sono tipa da maschere, se non in pedana. Sì, qualcuno mi ha chiesto di non raccontare, ma non c'è nulla di cui debba vergognarmi. Io sono sincera, le cose sono successe, e io non mi sono mai nascosta". "C'è stato un momento in cui ho avuto il rigetto degli uomini, almeno di quelli che capitavano a me, così è stato normale avere una relazione con Claudia, una mia compagna di squadra", ha confidato la campionessa olimpica. "Nel senso che eravamo molto intime, pensavamo allo stesso modo, avevamo una sensibilità comune e c'è stata una pulsione fisica. Le ho sempre detto: a me piacciono gli uomini, ma se proprio dovessi baciare una donna quella saresti ...

