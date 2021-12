Dall’accordo individuale alla disconnessione: così cambia lo smart working (Di sabato 4 dicembre 2021) Bozza di protocollo: stessa retribuzione, divieto di licenziamento, tutele Inail. Più spazio alla contrattazione collettiva Leggi su ilsole24ore (Di sabato 4 dicembre 2021) Bozza di protocollo: stessa retribuzione, divieto di licenziamento, tutele Inail. Più spaziocontrattazione collettiva

Advertising

fisco24_info : Dall’accordo individuale alla disconnessione: così cambia lo smart working: Bozza di protocollo: stessa retribuzion… - upas_and_life : @Enzo97736396 @flavia1977 Ok, siamo d'accordo e il tweet citato lo spiega bene. Sono situazioni molto delicate e no… - domireds : @satellix1966 @ladyonorato @borghi_claudio Non vedo perché se sono d'accordo con quello che viene detto dall'esecut… - ale_a_a_scotti : @massimozampini Non sono d’accordo sul “pessimo primo tempo”. Partita sporca (come sempre contro l’Atalanta) , cond… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’accordo individuale Dall’accordo individuale alla disconnessione: così cambia lo smart working Il Sole 24 ORE