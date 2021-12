Chi avrebbe oggi il coraggio di scrivere “Della bruttezza”? (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi gettasse oggi un primo sguardo su Antonio Rocco, noterebbe in lui una certa sfacciataggine. “La sfacciataggine, a comprenderla in una definizione, è dispregio Della buona reputazione in vista di un guadagno indecoroso”, indicava già Teofrasto. Negli anni dei suoi studi filosofici e teologici (prima a Perugia, poi a Padova), Rocco sembra abbia quasi tenuto a mente questa asserzione. Nondimeno, il giudizio si dimostrerebbe affrettato, dettato dalla nostra pigrizia. Anche se, va detto, lui stesso si sarebbe divertito a farlo circolare. Arrogante lo riteneva Galileo, da lui avversato nelle pagine delle “Esercitazioni filosofiche” (1633). Tanto che lo scienziato arrivò a commentare: “Questo è cervello stupido e nulla intelligente di quello che scrivo, ma bene arrogante e temerario”. L’aristotelismo eterodosso di Rocco, appreso a Padova grazie ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi gettasseun primo sguardo su Antonio Rocco, noterebbe in lui una certa sfacciataggine. “La sfacciataggine, a comprenderla in una definizione, è dispregiobuona reputazione in vista di un guadagno indecoroso”, indicava già Teofrasto. Negli anni dei suoi studi filosofici e teologici (prima a Perugia, poi a Padova), Rocco sembra abbia quasi tenuto a mente questa asserzione. Nondimeno, il giudizio si dimostrerebbe affrettato, dettato dalla nostra pigrizia. Anche se, va detto, lui stesso si sarebbe divertito a farlo circolare. Arrogante lo riteneva Galileo, da lui avversato nelle pagine delle “Esercitazioni filosofiche” (1633). Tanto che lo scienziato arrivò a commentare: “Questo è cervello stupido e nulla intelligente di quello che scrivo, ma bene arrogante e temerario”. L’aristotelismo eterodosso di Rocco, appreso a Padova grazie ...

