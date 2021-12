Ballando con le Stelle, anticipazioni 4 dicembre: Iva Zanicchi e Gabriel Garko ballerini per una notte (Di sabato 4 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con Ballando con le Stelle, che questa sera sabato 4 dicembre 2021, andrà in onda con nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Il programma di Milly Carlucci e Paolo Belli sta registrando ottimi ascolti, proponendo in ogni puntata un super ospite d’eccezione come ”ballerino per una notte”. Nella scorsa puntata, Memo Remigi e Maria Emachkova sono stati eliminati dalla gara, ma la loro ”Corsa” verso la finale potrebbe non essere ancora terminata. Presto ci sarà una puntata di ripescaggi in cui gli eliminati potranno tornare nuovamente in gioco, nel frattempo le coppie si contenderanno il posto in semifinale a colpi di sfide. Ballando con le Stelle, i ballerini per una notte Questa sera, sabato 4 dicembre ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 4 dicembre 2021) Continua l’appuntamento concon le, che questa sera sabato 42021, andrà in onda con nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Il programma di Milly Carlucci e Paolo Belli sta registrando ottimi ascolti, proponendo in ogni puntata un super ospite d’eccezione come ”ballerino per una”. Nella scorsa puntata, Memo Remigi e Maria Emachkova sono stati eliminati dalla gara, ma la loro ”Corsa” verso la finale potrebbe non essere ancora terminata. Presto ci sarà una puntata di ripescaggi in cui gli eliminati potranno tornare nuovamente in gioco, nel frattempo le coppie si contenderanno il posto in semifinale a colpi di sfide.con le, iper unaQuesta sera, sabato 4...

