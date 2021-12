Antonio Giovinazzi: “Ho colpito nel segno in Arabia Saudita…” (Di sabato 4 dicembre 2021) Ultimi passi d’addio alla Formula Uno, almeno nel prossimo anno, per Antonio Giovinazzi che saluterà l’Alfa Romeo Racing per approdare in Formula E. Il pilota nostrano nelle prime Libere corse a Jeddah si è mostrato sul pezzo portando la sua vettura a compiere buonissime prestazioni. Le parole di Antonio Giovinazzi Ecco le parole del pilota pugliese che si appresta a correre le ultime due corse in Formula Uno sotto ai colori dell’Alfa Romeo Racing prima di dedicarsi totalmente alla nuova avventura in Formula E: “Ho davvero colpito nel segno con questa pista – ha commentato il pugliese – ho avuto un grande feeling e sono davvero felice della giornata. Ero un po’ preoccupato che, venendo da un test di Formula E, avrei fatto fatica a ritrovare il ritmo giusto con questa macchina, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Ultimi passi d’addio alla Formula Uno, almeno nel prossimo anno, perche saluterà l’Alfa Romeo Racing per approdare in Formula E. Il pilota nostrano nelle prime Libere corse a Jeddah si è mostrato sul pezzo portando la sua vettura a compiere buonissime prestazioni. Le parole diEcco le parole del pilota pugliese che si appresta a correre le ultime due corse in Formula Uno sotto ai colori dell’Alfa Romeo Racing prima di dedicarsi totalmente alla nuova avventura in Formula E: “Ho davveronelcon questa pista – ha commentato il pugliese – ho avuto un grande feeling e sono davvero felice della giornata. Ero un po’ preoccupato che, venendo da un test di Formula E, avrei fatto fatica a ritrovare il ritmo giusto con questa macchina, ...

