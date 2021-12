Ufficiale: Cina, si dimette il Ct Li Tie. Nominato Li Xiaopeng come successore (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Cina cambia CT, la Federcalcio ha accettato le dimissioni di Li Tie e Nominato Li Xiaopeng come suo successore. Il primo era in carica dal gennaio del 2020 e dopo un buon inizio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 ha ottenuto solo cinque punti in sei gare, rendendo molto difficile ottenere il pass per il Qatar a quattro gare dalla fine. Toccherà ora a Xiaopeng, ex compagno di squadra di Tie nel Mondiale del 2002, a tentare l’impresa. Il 27 gennaio l’esordio, di fronte ci sarà il Giappone. Foto: Twitter Cina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lacambia CT, la Federcalcio ha accettato le dimissioni di Li Tie eLisuo. Il primo era in carica dal gennaio del 2020 e dopo un buon inizio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 ha ottenuto solo cinque punti in sei gare, rendendo molto difficile ottenere il pass per il Qatar a quattro gare dalla fine. Toccherà ora a, ex compagno di squadra di Tie nel Mondiale del 2002, a tentare l’impresa. Il 27 gennaio l’esordio, di fronte ci sarà il Giappone. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

